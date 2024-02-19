Глава МЗС Угорщини Сійярто розкритикував пакет санкцій ЄС проти Росії

Напередодні обговорення 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував запровадження обмежень для РФ і наголосив, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

Відповідну заяву міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у своєму Facebook.

"Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. Насправді навпаки: ще раз підтверджується, що Європейський Союз, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, на цей раз, за загальним визнанням, безглуздий", — зазначив міністр.

Сійярто додає, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну має стати приводом сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

"Ця сумна річниця має спонукати європейських політичних діячів нарешті допомогти покласти край стражданням раз і назавжди, сприяти припиненню вогню та мирним переговорам", — зазначає він.

13-ий пакет санкцій ЄС