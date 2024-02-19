Глава МЗС Угорщини Сійярто розкритикував пакет санкцій ЄС проти Росії

Напередодні обговорення 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував запровадження обмежень для РФ і наголосив, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".
Відповідну заяву міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у своєму Facebook.
"Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. Насправді навпаки: ще раз підтверджується, що Європейський Союз, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, на цей раз, за загальним визнанням, безглуздий", — зазначив міністр.
Сійярто додає, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну має стати приводом сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".
"Ця сумна річниця має спонукати європейських політичних діячів нарешті допомогти покласти край стражданням раз і назавжди, сприяти припиненню вогню та мирним переговорам", — зазначає він.
13-ий пакет санкцій ЄС
- Угорщина заблокувала ухвалення 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Москви. Однак цього разу нібито через не антиросійські обмеження, а заходи проти Китаю.
- Bloomberg раніше написав, що Європейський Союз планує запровадити нові торговельні обмеження щодо близько 12 компаній, зокрема і трьох китайських, яких звинувачують у підтримці російської агресії.
- Politico повідомило, що у драфті 13-го пакету є обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія.
- ЄС також пропонує ввести санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для Росії, які були використані проти України. До санкційних списків можуть внести міністра оборони та ракетне управління КНДР, яке контролює національну програму балістичних ракет.
- За інформацією Reuters, ЄС не планує включати в 13-ий пакет санкцій нові заборони на російське виробництво. Таким чином алюмінієва галузь росіян знову залишиться без обмежувальних заходів.
- Тим часом Європейська комісія зажадала від урядів терміново зупинити нелегальний потік товарів до Росії на тлі поштовху Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях проти Кремля.