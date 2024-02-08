ЄК вимагає від урядів закрити лазівки в антиросійських санкціях та обіцяє розповісти, де ухиляються від них

Єврокомісари надіслали лист членам блоку і заявили, що зв’яжуться зі столицями до середини квітня, щоб оцінити вжиті заходи.

Європейська комісія зажадала від урядів терміново зупинити нелегальний потік товарів до Росії на тлі поштовху Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях проти Кремля.

Про це пише Politico з посиланням на лист інституції.

ЄК попередила країни про необхідність “негайних, узгоджених і твердих дій з боку всіх нас”.

Єврокомісарка з питань фінансових послуг Мейрід Макгіннесс і єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром поділяться “детальною інформацією” про те, де компанії ухиляються від санкцій.

Вони заявили, що зв’яжуться зі столицями до середини квітня, щоб оцінити вжиті заходи.

Окрім того, МакГіннесс обговорить лист з міністрами на зустрічі щодо санкцій 13 лютого.

Хоча санкції погоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їхнє виконання під контролем Комісії. У грудні країни блоку схвалили нові обмеження проти Росії та працюють над наступними.

У листі урядам наказують “притягувати до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції ЄС, де б вони не були активними”, та утримувати компанії від використання лазівок у санкціях, публікуючи “найбільш показові” випадки та відповідні покарання.

МакГіннес також радить країнам-членам зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві товарів, що підпадають під санкції, і змусити їх ретельніше перевірити свої ланцюги постачання щодо дотримання правил санкцій ЄС.

“Національна влада повинна ділитися додатковою інформацією про компанії та приватних осіб, які не входять до ЄС і можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, і мають “виявляти особливу пильність” щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему”, − йдеться в листі.