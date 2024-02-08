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ЄК вимагає від урядів закрити лазівки в антиросійських санкціях та обіцяє розповісти, де ухиляються від них

Єврокомісари надіслали лист членам блоку і заявили, що зв’яжуться зі столицями до середини квітня, щоб оцінити вжиті заходи.

ЄК вимагає від урядів закрити лазівки в антиросійських санкціях та обіцяє розповісти, де ухиляються від них
Єврокомісарка з питань фінансових послуг Мейрід Макгіннесс
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія зажадала від урядів терміново зупинити нелегальний потік товарів до Росії на тлі поштовху Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях проти Кремля.

Про це пише Politico з посиланням на лист інституції.

ЄК попередила країни про необхідність “негайних, узгоджених і твердих дій з боку всіх нас”.

Єврокомісарка з питань фінансових послуг Мейрід Макгіннесс і єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, які підписали лист, заявили, що незабаром поділяться “детальною інформацією” про те, де компанії ухиляються від санкцій. 

Вони заявили, що зв’яжуться зі столицями до середини квітня, щоб оцінити вжиті заходи.

Окрім того, МакГіннесс обговорить лист з міністрами на зустрічі щодо санкцій 13 лютого.

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Хоча санкції погоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їхнє виконання під контролем Комісії. У грудні країни блоку схвалили нові обмеження проти Росії та працюють над наступними.

У листі урядам наказують “притягувати до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції ЄС, де б вони не були активними”, та утримувати компанії від використання лазівок у санкціях, публікуючи “найбільш показові” випадки та відповідні покарання.

МакГіннес також радить країнам-членам зв'язатися з компаніями, які беруть участь у виробництві товарів, що підпадають під санкції, і змусити їх ретельніше перевірити свої ланцюги постачання щодо дотримання правил санкцій ЄС.

“Національна влада повинна ділитися додатковою інформацією про компанії та приватних осіб, які не входять до ЄС і можуть бути причетні до використання лазівок у санкціях, і мають “виявляти особливу пильність” щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему”, − йдеться в листі.

  • BBC повідомив, що через лазівки у правилах переробки російська нафта, попри санкції, потрапляє до Великої Британії. Завдяки цьому Кремль отримав понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів податкових надходжень.
  • 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС проти Росії, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. 
  • Тоді заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій. 
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