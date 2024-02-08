Сили оборони знищили за добу ще 910 окупантів, 11 танків та 31 крилату ракету

Загалом Росія вже втратила на війні проти України 392 380 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 392 380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 392380 (+910) осіб

танків - 6383 (+11)

бойових броньованих машин -11899 (+20)

артилерійських систем - 9411 (+24)

РСЗВ - 980 (+0)

засоби ППО - 666 (+1)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 325 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14)

крилаті ракети - 1880 (+31)

кораблі / катери - 24 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27)

спеціальна техніка - 1505 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні вночі рночі росіяни атакували Україну 17 "шахедами". 11 із них збили Сили ППО.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Протягом доби підрозділами ракетних військ було завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів ворога.