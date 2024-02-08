Сили оборони знищили за добу ще 910 окупантів, 11 танків та 31 крилату ракету

За минулу добу Сили оборони знищили ще 910 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 392 380 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 392380 (+910) осіб
- танків - 6383 (+11)
- бойових броньованих машин -11899 (+20)
- артилерійських систем - 9411 (+24)
- РСЗВ - 980 (+0)
- засоби ППО - 666 (+1)
- літаків - 332 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14)
- крилаті ракети - 1880 (+31)
- кораблі / катери - 24 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27)
- спеціальна техніка - 1505 (+8).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що сьогодні вночі рночі росіяни атакували Україну 17 "шахедами". 11 із них збили Сили ППО.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Протягом доби підрозділами ракетних військ було завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів ворога.