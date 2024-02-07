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Завдання України цього року – посилити ППО і далекобійні можливості України та завдати Росії системних втрат, – Зеленський

Зокрема, треба конфіскувати російські заморожені активи.

Завдання України цього року – посилити ППО і далекобійні можливості України та завдати Росії системних втрат, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У Києві до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару. В житловому будинку десятки постраждали, чотири людини загинули. Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина – у цих регіонах є постраждалі та пошкодження. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен «шахед». І наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів”, – наголосив президент.

Він додав, що справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить, і Україна максимально енергійно працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше.

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“Сьогодні провів зустріч із головою європейської дипломатії Боррелем. Зокрема ми говорили про конфіскацію російських активів. Справді потрібне уніфіковане та сильне рішення. Таке рішення, яке доводе нашу спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста”, – зазначив Зеленський.

Президент також обговорив із Боррелем європейське рішення щодо мільйона снарядів для артилерії та про ключові питання безпекових відносин України та Європейського Союзу, зокрема створення Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Також Володимир Зеленський провів сьогодні зустріч зі спікером і депутатами парламенту Болгарії. З ними обговорили роботу щодо Формули миру, і ситуацію в Чорноморському регіоні, і двосторонню співпрацю, зокрема в оборонній сфері. 

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