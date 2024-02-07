Представники України та Естонії обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди

Сторони домовилися про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.

Представники України та Естонії працюють над укладенням безпекової угоди, 7 лютого 2024 року

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Учасники зустрічі обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди і її тематичні блоки. Співрозмовники домовилися про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.

Окремо обговорили реалізацію формули миру й підготовку до Глобального саміту миру. Жовква акцентував на важливості спільної роботи над організацією заходу, зокрема, із залучення якнайбільшої кількості держав Глобального Півдня.