Представники України та Естонії обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Учасники зустрічі обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди і її тематичні блоки. Співрозмовники домовилися про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.
Окремо обговорили реалізацію формули миру й підготовку до Глобального саміту миру. Жовква акцентував на важливості спільної роботи над організацією заходу, зокрема, із залучення якнайбільшої кількості держав Глобального Півдня.
- Торік у липні члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
- Відтоді Україна почала вести перемовини про підписання таких угод. Цього місяця відповідні раунди переговорів відбулися з Нідерландами. Минулого - із Францією та Німеччиною
- Безпековий договір наша держава уклала з Великобританією.