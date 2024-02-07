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Представники України та Естонії обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди

Сторони домовилися про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.

Представники України та Естонії обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди
Представники України та Естонії працюють над укладенням безпекової угоди, 7 лютого 2024 року
Фото: ОПУ

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Учасники зустрічі обговорили структуру майбутньої двосторонньої безпекової угоди і її тематичні блоки. Співрозмовники домовилися про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.

Окремо обговорили реалізацію формули миру й підготовку до Глобального саміту миру. Жовква акцентував на важливості спільної роботи над організацією заходу, зокрема, із залучення якнайбільшої кількості держав Глобального Півдня.

  • Торік у липні члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
  • Відтоді Україна почала вести перемовини про підписання таких угод. Цього місяця відповідні раунди переговорів відбулися з Нідерландами. Минулого - із Францією та Німеччиною
  • Безпековий договір наша держава уклала з Великобританією.
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