Міністри оборони США і України провели розмову перед наступною зустріччю у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з українським колегою Рустемом Умєровим.

Як ідеться на сайті Пентагону, сторони обговорили останні події на полі бою та засідання Контактної групи з питань оборони України.

Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

Міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.