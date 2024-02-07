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Міністри оборони США і України провели розмову перед наступною зустріччю у форматі "Рамштайн"

Умєров і Остін пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Міністри оборони США і України провели розмову перед наступною зустріччю у форматі "Рамштайн"
Очільник Пентагону Ллойд Остін і глав Міноборони України Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з українським колегою Рустемом Умєровим.

Як ідеться на сайті Пентагону, сторони обговорили останні події на полі бою та засідання Контактної групи з питань оборони України.

Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

Міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

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