Міністри оборони США і України провели розмову перед наступною зустріччю у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з українським колегою Рустемом Умєровим.
Як ідеться на сайті Пентагону, сторони обговорили останні події на полі бою та засідання Контактної групи з питань оборони України.
Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.
Міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.
- Наступна зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що запланована вже наступного дня.