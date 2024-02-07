Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в Брюсселі

Наступна зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що запланована вже наступного дня.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення НАТО.
"Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого", - ідеться в анонсі.
Очікується, що участь у заході візьме міністр оборони України Рустем Умєров.
Зустрічі "Рамштайн"
- У попередній зустрічі в форматі "Рамштайн" брали участь представники понад 50 держав. Міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на засіданні, закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, звернувши особливу увагу на підсилення ППО.
- На зустрічі було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони за лідерством Німеччини та Франції, до якої долучилися 20 країн.
- Напередодні за підсумками візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в Україну оголошено про пакет допомоги, у який, зокрема, входять системи IRIS-T і Patriot.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні "Рамштайн". Він детально поінформував партнерів щодо ситуації на полі бою. Міністр оборони Умєров, підбиваючи підсумки засідання, зазначив, що багато країн оголосили про пакети військової допомоги, та повідомив про її основні публічні напрями.
- З вересня минулого року Формат роботи Контактної групи "Рамштайн" змінився. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.