Наступна зустріч "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в Брюсселі

Наступного дня також зберуться на засідання міністри оборони країн НАТО.

18-та зустріч у форматі "Рамштайн" 23 січня 2024 року

Наступна зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що запланована вже наступного дня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення НАТО.

"Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого", - ідеться в анонсі.

Очікується, що участь у заході візьме міністр оборони України Рустем Умєров.

Зустрічі "Рамштайн"