Країни G7 прагнуть обмежити можливості Росії використовувати тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти, — Bloomberg

Країни "Великої сімки" хочуть обмежити здатність Росії використовувати величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти. Що є черговою ознакою посилення західних санкцій проти Москви, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За допомогою тіньових трейдерів і судноплавних компаній РФ зібрала сотні танкерів для транспортування своєї нафти після того, як країни G7 та їхні союзники встановили верхню межу ціни на нафту РФ. Такі дії дозволили Росії транспортувати свою нафту без використання західних послуг, таких як кораблі, страхування та фінансові аспекти.
Однак зараз країни, які запровадили цінові обмеження, працюють над тим, щоб змусити ці вантажі повернутися до західних постачальників послуг, за словами представниці Управління з питань імплементації фінансових санкцій Великої Британії Ольги Дімітреску.
"Ми хочемо змусити ці обсяги повернутися до флоту "Великої сімки". Ми ускладнюємо для Росії використання її тіньового флоту, що, своєю чергою, змусить повернути більші обсяги до флоту G7, де постачальники послуг дотримуються стелі цін”, — розповіла вона.
Європейський Союз також вжив заходів для обмеження продажу старих танкерів невідомим власникам, що ускладнює для РФ поповнення тіньового флоту.
"У другому кварталі ми, швидше за все, підвищимо ставки на правозастосування і продовжимо вживати заходів проти суб'єктів, які займаються оманливими практиками. Нашим загальним пріоритетом є посилення дотримання та застосування політичного механізму", — пояснила вона.
- 5 грудня 2022 набули чинності нафтові санкції проти Росії. Тоді запрацювала стеля цін, за якою один барель російської нафти має вартувати не більше, ніж $60.
- Також заборонено морське транспортування сирої нафти до ЄС.
- У лютому 2023 року Рада Європейського союзу погодила два обмеження цін на нафтопродукти, які виробляються у Росії або експортуються з країни-агресора. Максимальна вартість нафтопродуктів, що коштують дешевше сирої нафти (мазут), становить тепер 45 доларів США за барель. Стеля цін на нафтопродукти, що дорожчі, аніж сира нафта (дизельне паливо), встановлена на рівні 100 доларів за барель.
- За 2023 рік на енергоресурсах Кремль уторгував на чверть менше, ніж у 2022-му, — 100 млрд доларів, порахувала агенція Bloomberg. Проте продаж нафти й газу все ще є головною статтею доходів російського бюджету. Він дозволяє режиму Путіна триматися на плаву й навіть збільшувати воєнні видатки. Більше читайте у матеріалі LB.ua “Гроші на війну: заробітки Росії у 2023-му скоротилися. Але потрібні нові санкції”.