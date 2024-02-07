Країни G7 прагнуть обмежити можливості Росії використовувати тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти, — Bloomberg

Країни "Великої сімки" хочуть обмежити здатність Росії використовувати величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти. Що є черговою ознакою посилення західних санкцій проти Москви, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За допомогою тіньових трейдерів і судноплавних компаній РФ зібрала сотні танкерів для транспортування своєї нафти після того, як країни G7 та їхні союзники встановили верхню межу ціни на нафту РФ. Такі дії дозволили Росії транспортувати свою нафту без використання західних послуг, таких як кораблі, страхування та фінансові аспекти.

Однак зараз країни, які запровадили цінові обмеження, працюють над тим, щоб змусити ці вантажі повернутися до західних постачальників послуг, за словами представниці Управління з питань імплементації фінансових санкцій Великої Британії Ольги Дімітреску.

"Ми хочемо змусити ці обсяги повернутися до флоту "Великої сімки". Ми ускладнюємо для Росії використання її тіньового флоту, що, своєю чергою, змусить повернути більші обсяги до флоту G7, де постачальники послуг дотримуються стелі цін”, — розповіла вона.

Європейський Союз також вжив заходів для обмеження продажу старих танкерів невідомим власникам, що ускладнює для РФ поповнення тіньового флоту.

"У другому кварталі ми, швидше за все, підвищимо ставки на правозастосування і продовжимо вживати заходів проти суб'єктів, які займаються оманливими практиками. Нашим загальним пріоритетом є посилення дотримання та застосування політичного механізму", — пояснила вона.