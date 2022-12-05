Сьогодні, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції проти Росії. Приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а також заборонено морське транспортування сирої нафти до третіх країн, пише Reuters.

Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

У разі спроби продажу нафти з Росії за вищою ціною буде заборонено повʼязане з доставкою надання технічної допомоги, брокерських послуг та фінансових операцій.

Граничну ціну переглядатимуть, аби утримувати її на меншому хоча б на 5% від середньоринкової вартості рівні.

Обговорення прайскепу тривало місяцями і європейським країнам не вдавалося знайти прийнятну ціну. Вартість хотіли знайти таку, щоб величезний дохід Росії від нафти знизився, але при цьому щоб вона не вирішила взагалі не торгувати нафтою через надто невигідні умови. Виконавчий орган ЄС запропонував рівень 65 доларів за барель, який Польща та країни Балтії відхилили як надто щедрий для Москви. Греція і Мальта не хотіли опускати ціни нижче 70.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді цього року складала понад $78.