Маск оприлюднив архіви Тwitter і звинуватив екскерівництво мережі у цензурі

Новий власник Twitter Ілон Маск розкрив частину документів, які були в архівах соцмережі, у зв'язку зі скандалом щодо ноутбука, який, ймовірно, належав сину президента США Хантеру Байдену.

Маск виклав посилання на твіти журналіста Метта Тайббі, який опублікував внутрішні файли компанії.

Перед публікацією допису Тайббі Маск написав «Починаємо!!». Також Маск анонсував другу частину публікації відомостей. Він уточнив, що деякі факти потрібно ще перевірити.

З них випливає, що адміністрація мережі виконувала вимоги американських політиків щодо видалення невигідних їм публікацій. Зазначається, що у демократів важелів тиску на соцмережу було більше. За словами журналіста, видалення постів на вимоги обох партій до 2020 року «стало звичною справою».

За словами Тайббі, найбільш масові інструменти такої цензури застосовувалися в історії з Хантером Байденом. У жовтні 2020 року газета New York Post опублікувала інформацію щодо Байдена-молодшого, виявлену в секретних листах на його ноутбуці, який випадково знайшли в одній з ремонтних майстерень. Тоді Twitter видалив усі посилання, опубліковані газетою.

1. Thread: THE TWITTER FILES — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

Нагадаємо, що за результатами опитування користувачів соціальної мережі Twitter Ілон Маск вирішив відновити акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

А президент США Джо Байден сказав, що зв’язки найбагатшої людини світу – Ілона Маска з іншими країнами “варті того, щоб на них звернули увагу”. При цьому він відмовився сказати, чи зробив Маск щось неналежне.

Раніше повідомлялося, що США можуть перевірити джерела фінансування Ілона Маска після його заяв щодо України.