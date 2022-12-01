Байден найближчим часом не планує переговори з Путіним, але назвав одну умову, за якої вони можливі

"Я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни".

Президент США Джозеф Байден заявив, що найближчим часом не планує переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав на пресконференції в Білому домі після зустрічі з очільником Франції Еммануелем Макроном.

"Ця війна може закінчитися в один раціональний спосіб – якщо Путін виведе війська з України. Звісно, він цього не зробить. За це він заплатив високу ціну, вчинив неймовірну різанину проти цивільного населення України – бомбардував дитячі садки, лікарні, притулки для дітей. Те, що він робить, – огидно", – підкреслив Байден.

Президент США додав, що попри це готовий на переговори з Путіним за умови, якщо "він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни".

"Дозвольте дуже обережно висловитися: я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, щоб дізнатися, чого він хоче і що в нього на думці", – сказав Байден.

Він наголосив, що необхідно "підтримувати український народ, і це вкрай важливо", а "сама думка про те, що Путін може перемогти Україну, є немислимою".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон збирається найближчим часом поговорити з Путіним.