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Макрон знову збирається поговорити з Путіним, - ЗМІ

Перед цим президент Франції поговорить із Джо Байденом.

Макрон знову збирається поговорити з Путіним, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон збирається найближчим часом поговорити з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрона ABC News.

Зараз Макрон перебуває у Вашингтоні з офіційним візитом. Спочатку він хоче зустрітися та провести переговори з президентом США Джо Байденом. Після цього, найближчими днями, президент Франції має намір зателефонувати Путіну.

"Моє переконання і мій прагматичний підхід полягає в тому, що я повинен співпрацювати з існуючими лідерами і тим, хто керує країною", - сказав він.

Додамо, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив росЗМІ, що в робочих планах Путіна "поки немає телефонної розмови з Макроном".

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що підтримує Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца у намаганнях досягти деескалації шляхом проведення перемовин із Путіним. Однак, він наголосив, що зараз такої можливості він не бачить.

Крім того, Макрон заявив раніше, що Україна сама вирішить, коли домовлятися про мир з РФ і на яких умовах.

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