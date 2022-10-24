Україна сама вирішить, коли домовлятися про мир і на яких умовах, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю на міжнародному форумі "Заклик до миру" в Римі заявив, що вважає дипломатичне вирішення війни Росії проти України можливим, але воно має бути ухвалене Києвом.

Про це повідомила французька Le Figaro.

За його словами, в Україні "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать".

"Тож не дозволимо сьогодні, щоб мир був якось захоплений російською силою", – додав Макрон.

Президент Франції також пояснив, що Захід допомагає Україні зброєю, "щоб у певний момент український народ зміг обрати мир… на тих умовах, які вирішив він".

"Мир буде створено з іншим, який є ворогом, за столом переговорів", – відзначив глава держави.

Раніше президент Макрон сказав, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Росії у випадку ядерного удару РФ по Україні, проте пообіцяв Україні чергову партію французької військової допомоги.