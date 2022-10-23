Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова, - ЗМІ

Неподалік тимчасово окупованого Донецька отримав поранення відомий російський пропагандист Семен Пегов.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"У Пегова поранення в ногу. Його госпіталізували в травматологічний центр", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що пропагандист наступив на міну "лепесток".
За даними російських ЗМІ, у нього "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".
У березні Ютуб-канал Пегова було заблоковано, а потім видалено за порушення правил майданчика.
Нагадаємо, днями група Єрмака-Макфола у Дорожню карту індивідуальних санкцій внесла російських пропагандистів, лідерів думок та артистів. У переліку - 166 осіб, зокрема відомі українцям Таїсія Повалій, Ані Лорак, Сніжана Єгорова та ін.