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Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова, - ЗМІ

Пропагандист наступив на міну.

Поблизу Донецька поранено російського пропагандиста Пегова, - ЗМІ
Семен Пегов

Неподалік тимчасово окупованого Донецька отримав поранення відомий російський пропагандист Семен Пегов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"У Пегова поранення в ногу. Його госпіталізували в травматологічний центр", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пропагандист наступив на міну "лепесток".

За даними російських ЗМІ, у нього "відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи".

У березні Ютуб-канал Пегова було заблоковано, а потім видалено за порушення правил майданчика.

Нагадаємо, днями група Єрмака-Макфола у Дорожню карту індивідуальних санкцій внесла російських пропагандистів, лідерів думок та артистів. У переліку - 166 осіб, зокрема відомі українцям Таїсія Повалій, Ані Лорак, Сніжана Єгорова та ін.

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