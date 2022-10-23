У російській армії фіксують випадки, коли підрозділи обстрілюють один одного

Новомобілізовані окупанти вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

У російські армії фіксують непоодинокі випадки, коли підрозділи відкривають один по одному "дружній вогонь".

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого “дружнього вогню” між підрозділами противника", - розповіли в українському командуванні.

Також РФ має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян.

До прикладу, на Херсонському напрямку відмобілізовані російські військові вирізняються поганим екіпіруванням. У більшості з них відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

Та командування країни-агресора продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб і знімає зі зберігання військову техніку.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову окупанта, у якій він скаржився на жалюгідне спорядження та умови проживання.

В іншому перехоплені рашисти розповідали, як бойовики так званої "ДНР" взяли в полон російського військового і вимагали у його рідних викуп.