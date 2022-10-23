Керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оприлюднив фото постраждалих від російської агресії населених пунктів області.
Як ідеться в повідомленні Янушевича в соцмережах,у населених пунктах Кар'єрне та Біла Криниця - зруйновані оселі, будинки культури, дитячі майданчики, а також величезні вирви від снарядів.
"Так окупанти "визволили" селян від мирного життя. Залікуємо рани. Повернемо лад на рідну землю. Україна постане з руїн!", - зазначив керівник ОВА.
Нагадаємо, українські захисники звільнили від росіян на Херсонщині 88 населених пунктів.
Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.