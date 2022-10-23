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Очільник Херсонщини оприлюднив фото постраждалих від російської окупації та обстрілів населених пунктів

"Зруйновані оселі, будинки культури, дитячі майданчики... Величезні вирви від снарядів", - розповів Янушевич.

Очільник Херсонщини оприлюднив фото постраждалих від російської окупації та обстрілів населених пунктів
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оприлюднив фото постраждалих від російської агресії населених пунктів області.

Як ідеться в повідомленні Янушевича в соцмережах,у населених пунктах Кар'єрне та Біла Криниця - зруйновані оселі, будинки культури, дитячі майданчики, а також величезні вирви від снарядів.

"Так окупанти "визволили" селян від мирного життя. Залікуємо рани. Повернемо лад на рідну землю. Україна постане з руїн!", - зазначив керівник ОВА.

Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Нагадаємо, українські захисники звільнили від росіян на Херсонщині 88 населених пунктів.

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.

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