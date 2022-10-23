ЗСУ збили вже 273 іранські дрони

Українські військові від вересня вже збили 273 дрони-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких атакували російські війська.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Радіо Свобода.

«На сьогодні з дня першого застосування дрона-камікадзе, який збили в Куп'янську, ми маємо збитих 273 Shahed-136. Ще є не збиті, зрозуміло, що деякі дрони потрапляли в ціль», – розповів він.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що для збиття дронів потрібно «більше засобів, можливо, більш простіших і дешевших засобів».

«Так, ми витрачаємо ресурс, розсіюємо увагу на них. Вони визначають систему ППО і виснажують боєкомплект. Зрозуміло, що потрібно більше засобів, можливо, більш простіших, дешевших засобів. Дрони застосовують переважно вночі. Цієї ночі 16 дронів знищено. Вночі виявляти візуально їх немає можливості, а лише радіолокаційними засобами. Тобто системи вогневі, що мають радари, які можуть виявити ціль та їх знищити ракетою. Тому такі засоби потрібні. Якщо європейські партнери можуть допомогти вогневими засобами, щоб ми не витрачали більше ресурсів на збиття. Тому що основне завдання ППО – не допустити російської авіації», – додав Ігнат.

Нагадаємо, що 23 жовтня Повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе.