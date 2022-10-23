Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
У Чернівецький області збили російську ракету
У Чернівецький області збили російську ракету
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Київській області спрацювала ППО
У Київській області спрацювала ППО
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ збили вже 273 іранські дрони

Для збиття дронів потрібно більше дешевих засобів.

ЗСУ збили вже 273 іранські дрони
Фото: EPA/UPG

Українські військові від вересня вже збили 273 дрони-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких атакували російські війська.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Радіо Свобода.

«На сьогодні з дня першого застосування дрона-камікадзе, який збили в Куп'янську, ми маємо збитих 273 Shahed-136. Ще є не збиті, зрозуміло, що деякі дрони потрапляли в ціль», – розповів він.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що для збиття дронів потрібно «більше засобів, можливо, більш простіших і дешевших засобів».

«Так, ми витрачаємо ресурс, розсіюємо увагу на них. Вони визначають систему ППО і виснажують боєкомплект. Зрозуміло, що потрібно більше засобів, можливо, більш простіших, дешевших засобів. Дрони застосовують переважно вночі. Цієї ночі 16 дронів знищено. Вночі виявляти візуально їх немає можливості, а лише радіолокаційними засобами. Тобто системи вогневі, що мають радари, які можуть виявити ціль та їх знищити ракетою. Тому такі засоби потрібні. Якщо європейські партнери можуть допомогти вогневими засобами, щоб ми не витрачали більше ресурсів на збиття. Тому що основне завдання ППО – не допустити російської авіації», – додав Ігнат.

Нагадаємо, що 23 жовтня Повітряні сили знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також