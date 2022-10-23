Росіяни обстріляли Авдіївку і чотири громади на Донеччині, є загиблі

Уночі 23 жовтня росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту у Донецькій області від Авдіївки до Лимана.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Унаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка – протягом ночі росіяни 6 разів обстріляли місто із артилерії та РСЗВ. Інформація про постраждалих наразі не надходила, обсяги руйнувань встановлюємо”, – йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку під обстріли потрапили Бахмутська, Соледарська і Торецька громади. Бахмут зазнав обстрілу вдосвіта – росіяни поцілили у розважальний заклад, також пошкоджено приватний будинок.

У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Парасковіївці – без жертв. У Торецькій громаді росіяни обстріляли Курдюмівку – вбили щонайменше 1 людину, пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади – під вогнем переважно Торське та Зарічне, також було два прильоти по Лиману. У громаді загинула 1 людина.

Нагадаємо, правоохоронці виявили тіла ще чотирьох жителів Донеччини, вбитих росіянами під час окупації. Загиблих знайшли у Діброві і в Озерному.