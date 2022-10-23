У Миколаєві російська ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв, одна з ракет С-300 влучила в багатоповерхівку, є поранений.

Про це у Телеграм повідомив мер Олександр Сєнкевич.

«Уночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п'ятому поверсі», – написав Сєнкевич.

За його словами, також пошкодження зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищено балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

Сєнкевич додав, що жертв цієї російської атаки немає, але один чоловік зазнав легких поранень від уламків скла – йому надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, що уночі 23 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо Shahed-136), населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.