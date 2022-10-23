У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Києві вбили військового через суперечку на дорозі
У Чернівецький області збили російську ракету
У Чернівецький області збили російську ракету
У Київській області спрацювала ППО
У Київській області спрацювала ППО
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
У Хмельницькій області пролунали вибухи, електропостачання зникло в двох районах
​Допомога Заходу. We never walk alone
​Допомога Заходу. We never walk alone
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджено 9 будинків
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві російська ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку

Один чоловік зазнав легких поранень.

У Миколаєві російська ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку
Фото: ОК "Південь"

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв, одна з ракет С-300 влучила в багатоповерхівку, є поранений.

Про це у Телеграм повідомив мер Олександр Сєнкевич.

«Уночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п'ятому поверсі», – написав Сєнкевич.

За його словами, також пошкодження зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищено балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

Сєнкевич додав, що жертв цієї російської атаки немає, але один чоловік зазнав легких поранень від уламків скла – йому надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, що уночі 23 жовтня російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо Shahed-136), населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також