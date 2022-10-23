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Росіяни на війні проти України втратили майже 67,5 тис. осіб

22 жовтня знищено 400 окупантів.

Росіяни на війні проти України втратили майже 67,5 тис. осіб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти втратили у війні проти України ще 400 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили близько 67 470 російських військових.

Про це інформує пресцентр Генерального штабу.

Українські військові також знищили:

  • танків  ‒ 2584 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5284 (+18) од,
  • літаків – 270 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
  • артилерійських систем  – 1667 (+14) од,
  • РСЗВ  – 374 (+1) од,
  • гелікоптерів – 245 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1361 (+20),
  • крилаті ракети  ‒ 350 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од.
  • спеціальна техніка ‒ 148 (+0).

Нагадаємо, що Повітряні сили у ніч на 23 жовтня знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе.

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