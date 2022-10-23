Росіяни на війні проти України втратили майже 67,5 тис. осіб

Минулої доби, 22 жовтня, російські окупанти втратили у війні проти України ще 400 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили близько 67 470 російських військових.
Про це інформує пресцентр Генерального штабу.
Українські військові також знищили:
- танків ‒ 2584 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од,
- літаків – 270 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
- артилерійських систем – 1667 (+14) од,
- РСЗВ – 374 (+1) од,
- гелікоптерів – 245 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
- крилаті ракети ‒ 350 (+21),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од.
- спеціальна техніка ‒ 148 (+0).
Нагадаємо, що Повітряні сили у ніч на 23 жовтня знищили на півдні України 16 дронів-камікадзе.