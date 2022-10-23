В Енергодарі обстріляли готель, який використовували росіяни і колаборанти

Інформації про постраждалих немає.

Сьогодні зранку був обстріляний готель Аліса у місті Енергодар Запорізької області. Заклад користувався популярністю у росіян і колаборантів.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

“Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель Аліса і пошкодження закладу”, – розповів мер.

Він додав, що наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

“Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти”, – зауважив мер.

Нагадаємо, російські окупанти в Енергодарі відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії.