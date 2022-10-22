У неділю в Україні дощитиме

На півдні та заході країни вдень до 12°.

У неділю, 22 жовтня в Україні дощитиме, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у східних та південно-східних областях місцями значні; вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та заході країни до 12°, у східних областях 0-5° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 13-18°.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.