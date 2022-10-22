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На Київщині збили крилату ракету, яку випустили з Воронезької області РФ

Ворожу ракету було уражено пострілом з ПЗРК “Стінгер”.

На Київщині збили крилату ракету, яку випустили з Воронезької області РФ
Фото: t.me/AFUStratCom

Воїни Руху опору ССО України збили на півночі Київської області крилату ракету росіян.

Про це повідомляє телеграм-канал СтратКому ЗСУ.

“Під час бойвого чергування один із наших підрозділів отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району м.Борисоглебськ”, – йдеться у повідомленні. 

Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України.

Ворожу ракету було уражено пострілом з ПЗРК “Стінгер”, після чого вона впала на землю.

Нагадаємо, з ночі Росія випустила по Україні 36 ракет, більшість із них збили сили ППО. 

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