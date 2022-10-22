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Міноборони Британії показало кадри навчань українських військових

Це вже не перша група українських військових, які тренуються у Британії.

Міноборони Британії показало кадри навчань українських військових
Фото: Міноборони Британії

Продовжуються тренування українських військових у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії опублікувало у Twitter фото з тренувань українських військових, які відбуваються у країні.

"Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських добровольців по всій Британії, щоб допомагати захищати Батьківщину. Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, що Великобританія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть збивати крилаті ракети ворога.

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