Російський снайпер поцілив на Харківщині у 10-річну дівчинку, дитина померла, - поліція

Снайпер російської окупаційної армії 25 лютого на Харківщині вистрелив у цивільний автомобіль та поцілив у 10-річну дівчинку, яка в ньому їхала.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За словами дідуся загиблої дівчинки Миколи Ківшара, до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові. В село Новий Бурлук дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше. 25 лютого дівчинка разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею. В цей час російський снайпер прострелив їх автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що під час транспортування пораненої дівчинки до медзакладу в Чугуїв, їх автомобіль знову потрапив під обстріл. В результаті дівчинка загинула, а дідусь з бабусею отримали поранення.

Дідусь доніс тіло дитини на руках до найближчого села, потім поховав на подвір’ї власного будинку, а потім зміг перепоховати на кладовищі.

Крім того, 26 лютого окупанти вбили пострілом у голову 40-річного місцевого жителя, котрий . записував на відео мародерство у місцевому магазині, яке вчиняли російські військові. Родичі поховали загиблого на місцевому цвинтарі.

Вчора, 21 жовтня, правоохоронці ексгумували тіла загиблих, зібрали речові докази і направили на експертне дослідження.

Поліцією було відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, поліція завершила слідчі дії на кладовищі в Лимані. Тут після деокупації виявили два масових поховання, у яких знайшли тіла 146 убитих росіянами українців.