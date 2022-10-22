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Кулеба вкотре закликав союзників не зволікати з наданням Україні систем ППО

Вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

Кулеба вкотре закликав союзників не зволікати з наданням Україні систем ППО
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ранкові ворожі атаки по цивільній інфраструктурі, закликав не зволікати з ухваленням рішення щодо систем ППО для України.

Про це міністр написав у Twitter.

"Субота в Україні починається з залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав він.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. 

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони. 

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня. 

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