Росіяни вдарили по енергообʼєкту Луцька

Росія вранці 22 жовтня ударила по обʼєкту енергетики в Луцьку. У частині міста зникло електропостачання.

Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок, мирна людина зазнала пошкоджень – у неї опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це мер Ігор Поліщук написав у Телеграм.

"На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", – написав він.

Поліщук також порадив зробити запаси води.

Окупанти за час повномасштабного вторгнення атакували Луцьк і область кілька разів, зокрема луцький аеродром.

Цього ранку ворог декілька разів ударив по Хмельницькій області. У Київській і Чернівецькій областях ракети були збиті.