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Росіяни вдарили по енергообʼєкту Луцька

За попередніми даними, поранено одну мирну людину. 

Росіяни вдарили по енергообʼєкту Луцька
Ілюстративне фото
Фото: Хмельницька ОДА

Росія вранці 22 жовтня ударила по обʼєкту енергетики в Луцьку. У частині міста зникло електропостачання.

Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок, мирна людина зазнала пошкоджень – у неї опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це мер Ігор Поліщук написав у Телеграм. 

"На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", – написав він.

Поліщук також порадив зробити запаси води. 

Окупанти за час повномасштабного вторгнення атакували Луцьк і область кілька разів, зокрема луцький аеродром. 

Цього ранку ворог декілька разів ударив по Хмельницькій області. У Київській і Чернівецькій областях ракети були збиті. 

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