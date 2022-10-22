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Головне за ніч. Субота, 22 жовтня

Ранкова масована атака на Україну, відбиті атаки противника на Харківщині, Луганщині та Донеччині, ворожі удари по Запоріжжю, збиті "шахіди" над Миколаївщиною.

Головне за ніч. Субота, 22 жовтня
Фото знищеної шостої цілі в районі Києва
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Суботній ранок почався з повітряної тривоги, оголошеної по всій країні, крім Криму.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом Хмельницька міська рада повідомила, що населений пункт залишився без світла. Містян просять зробити запаси води, бо за годину вона теж зникне.

У Київській області вранці 22 жовтня спрацювала протиповітряна оборона.

Над Дністровським районом Чернівецької області збито ворожу ракету.

"Літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро. Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має", – повідомив ОВА Руслан Запарнюк він.

Вибухи чули також на Одещині, в Луцьку, в Рівному. Можливі влучання в об'єкти енергетики.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.

Противник завдав пʼять ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів.

За наявною інформацією, Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 22 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали 67 070 осіб. З них 320 були ліквідовані минулої доби.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російська армія завдала двох ракетних ударів по селу Зарічне Запорізької області.

Це – Комишуваська обʼєднана територіальна громада, повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм. "На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань", – написав він.

Старух також опублікував фото з місця влучання. Вирва, що утворилась у землі, значно перевищує людський зріст.

Цієї ночі над Миколаївською областю збили 10 ударних безпілотників іранського виробництва.

"Уночі, з 21 на 22 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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