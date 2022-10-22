Головне за ніч. Субота, 22 жовтня

Ранкова масована атака на Україну, відбиті атаки противника на Харківщині, Луганщині та Донеччині, ворожі удари по Запоріжжю, збиті "шахіди" над Миколаївщиною.

Суботній ранок почався з повітряної тривоги, оголошеної по всій країні, крім Криму.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом Хмельницька міська рада повідомила, що населений пункт залишився без світла. Містян просять зробити запаси води, бо за годину вона теж зникне.

У Київській області вранці 22 жовтня спрацювала протиповітряна оборона.

Над Дністровським районом Чернівецької області збито ворожу ракету.

"Літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро. Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має", – повідомив ОВА Руслан Запарнюк він.

Вибухи чули також на Одещині, в Луцьку, в Рівному. Можливі влучання в об'єкти енергетики.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.

Противник завдав пʼять ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів.

За наявною інформацією, Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 22 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали 67 070 осіб. З них 320 були ліквідовані минулої доби.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російська армія завдала двох ракетних ударів по селу Зарічне Запорізької області.

Це – Комишуваська обʼєднана територіальна громада, повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм. "На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань", – написав він.

Старух також опублікував фото з місця влучання. Вирва, що утворилась у землі, значно перевищує людський зріст.

Цієї ночі над Миколаївською областю збили 10 ударних безпілотників іранського виробництва.

"Уночі, з 21 на 22 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

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