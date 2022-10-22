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У Київській області спрацювала ППО

Фіксувати роботу протиповітряної оборони і ворожі обʼєкти заборонено. 

У Київській області спрацювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ

У Київській області вранці 22 жовтня спрацювала протиповітряна оборона. Мешканці мають перебувати в укриттях.

Про роботу ППО під час масштабної повітряної тривоги повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Він нагадав про заборону фото- і відеофіксації роботи ППО, ворожих обʼєктів та їх падіння. 

"Бережіть себе та зберігайте спокій!" – закликав він.

Повітряна небезпека була оголошена близько 7 ранку по всій країні, крім Криму.

Минулого разу ППО в Києві і області спрацювала кілька днів тому. Ворог не припиняє спроб атак на область і столицю і бʼє по обʼєктах енергетичної і цивільної інфраструктури. 

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