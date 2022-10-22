Виділені для українців кошти є забезпеченням того, щоб Путін не зміг досягти успіху, – Байден

Росія є загрозою для всього Заходу і не повинна перемогти у війні проти України. Допомога Україні є внеском у безпеку і НАТО, заявив президент США Джо Байден у інтервʼю MSNBC.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується забезпечення того, щоб президент Росії Владімір Путін не зміг досягти успіху", – сказав він.

США витрачають мільярди доларів на допомогу Україні, зокрема військову.

Обсяг допомоги критикує Республіканська партія. Днями лідер республіканців Палаті представників Кевін МакКарті заявив, що в разі перемоги на виборах його політсила може скоротити допомогу Україні.