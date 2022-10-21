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У ЄС схвалили вакцини проти "омікрону" для дітей

Питання про масову вакцинацію немовлят та маленьких дітей - обговорюється.

У ЄС схвалили вакцини проти "омікрону" для дітей
Ілюстративне фото
Фото: kyivcity.gov.ua

Єврокомісія схвалила використання вакцин проти COVID-19 виробників Pfizer/BioNTech та Moderna для вакцинації дітей віком від шести місяців до чотирьох років.  Таким чином, ЄК прийняла рекомендації Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА)

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше обидві вакцини були схвалені для дорослих та дітей у віці п'яти (у випадку з Pfizer) та шести (у випадку з Moderna) років.

Для дітей до чотирьох років дози вакцин будуть значно меншими. Дослідження доводять, що таке дозування є достатнім для захисту організму від інфекції. Питання про масову вакцинацію немовлят та маленьких дітей зараз обговорюється.

Також Єврокомісія схвалила модифіковану вакцину Moderna Spikewax для використання проти субваріантів омікрон-варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 BA.4 та BA.5. Вакцина залишається ефективною і проти попередніх варіантів коронавірусу. Експерти рекомендують використовувати Spikewax як бустер для дорослих та дітей віком від 12 років у поточному осінньо-зимовому сезоні.

"Захворюваність у Європі знову зростає, тому важливо, щоб кожен підвищив свій захист цієї зими за допомогою вакцинації та повторних щеплень", - написала у Twitter єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Каріакідес.

Нагадаємо, в вересні Єврокомісія схвалила використання бустерної вакцини від BioNTech-Pfizer.

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