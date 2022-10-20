Парламент Нідерландів проголосував за створення спецтрибуналу для Росії в Гаазі

Парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомив член парламенту Нідерландів від партії D66 Серд Вімер Сердсма.

"Більшість голландського парламенту виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", - написав він у Twitter.

Majority of Dutch parliament in favour of establishing a special tribunal to judge Russia's act of aggression against Ukraine.



We can and must bring Putin to justice — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) October 20, 2022

Резолюція має рекомендаційний характер, однак, вона є важливим кроком для уряду Нідерландів у питанні вироблення політики у цій галузі. Напередодні видання rtlnieuws повідомляло, що пропозицію D66 підтримує Палата представників нідерландського парламенту.

Сердсма вважає, що для притягнення президента РФ до відповідальності потрібен окремий спецтрибунал, який він назвав "путінським". Він уточнив, що здійснення подібного процесу через Міжнародний кримінальний суд наразі є юридично неможливим.

У партії D66 вважають, що Гаага могла б стати логічним місцем розташування такого органу в майбутньому. Адже саме там працює МКС, а також уже успішно діяли інші трибунали.

Нагадаємо, раніше в ЄС опублікували рекомендації щодо документування міжнародних злочинів.