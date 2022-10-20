Верещук закликала керівників гуртожитків для ВПО до 23 жовтня подати перелік найнеобхідніших потреб

Віцепрем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала керівників гуртожитків для ВПО подати в міністерство перелік найнеобхідніших потреб.

Про це йдеться в дописі Верещук у Telegram.

Заявки необхідно надіслати до 23 жовтня.

"Оберіть дві проблеми, які можна вирішити просто та швидко коштом розумних грошей та шляхом державного впливу. Тобто: щось купити, щось доставити, щось швидко налагодити. Це має бути щось, що можна зробити протягом двох тижнів максимум. Тобто жодних великих ремонтів, складних інженерних проблем або якихось занадто дорогих закупівель. Це має бути щось, що допоможе людям пережити зиму в МКП. Щось конкретне та реалістичне. Наприклад, ковдри, буржуйки, дрова, пелети, теплий одяг тощо", - пояснила міністерка.

Вона закликала сформувати перелік потреб і зателефонувати в МінТОТ.

"Напишіть або задзвоніть до Мінреінтеграції за номером 096-058-83-76 і чітко повідомте свої дані, суть проблеми, що та у якій кількості потрібно для її вирішення. Прохання ретельно опрацьовувати запити перед тим, як направляти їх до нас", - додала Верещук.

За її словами, в Україні налічується приблизно 5670 місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

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