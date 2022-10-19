Львівщина готується прийняти 100 тисяч переселенців і має 131 стаціонарний пункт обігріву, - Козицький

Область домовилася з донорами й організаціями про забезпечення закладів охорони здоров'я та соціальної сфери мобільними котельнями, дизельними генераторами, дровами та вугіллям.

Сьогодні на Львівщині є 131 стаціонарний пункт обігріву для населення.

Про це повідомив у соцмережах керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, ці пункти запрацюють із настанням холодів. Їхні адреси оприлюднять представники територіальних громад.

Також Козицький зазначив, що в листопаді донорські організації передадуть рятувальникам Львівщини 38 пневмокаркасних надувних наметів, які можна буде використати як мобільні пункти обігріву. А фахівці ДСНС готові додатково розгорнути ще 25 мобільних пунктів.

"Окрім того, Львівська ОВА домовилась із донорами й організаціями про забезпечення закладів охорони здоров'я та соціальної сфери мобільними котельнями, дизельними генераторами, дровами та вугіллям", - додав очільник області.

Козицький зазначив, що Львівщина готується прийняти нову хвилю вимушених переселенців через настання холодів. Люди прибудуть із тих областей, де опалювальний сезон не можна почати через росіян.

"За попередніми підрахунками, йдеться про 100 тисяч людей. Готуємо тимчасове житло для них, просимо наших партнерів допомогти нам забезпечити його обігрівачами, дизель-генераторами, матрацами та ковдрами", - додав Козицький.

Нагадаємо, через ворожі обстріли на Дніпропетровщині створюють пункти обігріву на випадок нових відключень електроенергії.

Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву, щоб бути готовим до надзвичайних ситуацій.