Греція в найжорсткіший спосіб засуджує російські атаки, – голова МЗС

Нікос Дендіас перебуває з робочим візитом у Києві.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вважає обстріли Росією українських міст воєнним злочином.

Про це очільник МЗС Греції заявив на спільний пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нікос Дендіас подякував главі української дипломатії за зустріч, яка відбулась у надзвичайних обставинах, у бомбосховищі, під час обстрілів Росією українських міст.

“Ці атаки спричиняють смерті і поранення десятків невинних людей. Греція в найжорсткіший спосіб засуджує ці напади. Я вважаю, що ці напади є воєнними злочинами”, – сказав Дендіас.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з Нікосом Дендіасом заявив про те, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.