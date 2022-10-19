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Греція в найжорсткіший спосіб засуджує російські атаки, – голова МЗС

Нікос Дендіас перебуває з робочим візитом у Києві.

Греція в найжорсткіший спосіб засуджує російські атаки, – голова МЗС
Фото: Нікос Дендіас у Twitter

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вважає обстріли Росією українських міст воєнним злочином.

Про це очільник МЗС Греції заявив на спільний пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нікос Дендіас подякував главі української дипломатії за зустріч, яка відбулась у надзвичайних обставинах, у бомбосховищі, під час обстрілів Росією українських міст.

“Ці атаки спричиняють смерті і поранення десятків невинних людей. Греція в найжорсткіший спосіб засуджує ці напади. Я вважаю, що ці напади є воєнними злочинами”, – сказав Дендіас.

 

Нагадаємо, Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з Нікосом Дендіасом заявив про те, що Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

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