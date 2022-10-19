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Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних, - військова адміністрація

Щоб не було віялових відключень, потрібно обмежити роботу енергомістких приладів у пікові години.

Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних, - військова адміністрація
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Київ сьогодні економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

КМВА закликала жителів економити електроенергію та воду, тоді електромережу не вимикатимуть примусово.

"Тож аби не було віялових відключень потрібно: обмежити роботу енергомістких приладів в години пік із 6.00 до 9.00 та від 17.00 до 23.00", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Крім цього, КМВА звернулася до бізнесу вимикати вивіски, підсвітку, не залишати увімкненими освітлення в приміщеннях на ніч та ілюмінацію. 

Нагадаємо, за інформацією прем'єр-міністра Денис Шмигаля, днями під час вечірнього піку рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, а в усьому центральному регіоні — на 8%. 

Загалом у державі рівень вечірнього споживання електроенергії вчора збільшився на 1,8%. Зростання відбулося за рахунок західних та північних областей України.

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