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Понад 60% деокупованих територій Харківщини - зі світлом, - Синєгубов

Частково відновлено електропостачання в Ізюмі, Куп'янську, Балаклії, Вовчанську, Чугуєві та населених пунктах прилеглих громад.

Понад 60% деокупованих територій Харківщини - зі світлом, - Синєгубов
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

У понад 60% звільнених від російських окупантів територіях Харківщини відновили електропостачання.

Про це повідомив керівник харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, частково відновлено електропостачання в Ізюмі, Куп'янську, Балаклії, Вовчанську, Чугуєві та населених пунктах прилеглих громад.

"Напередодні зими, там, де це можливо, відновлюємо і житловий фонд та готуємо інфраструктуру до холодів. Робимо усе можливе, щоб взимку мешканці Харківщини мали тепло, електрику, воду та газ", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, нині в Києві через російські обстріли було значно пошкоджено 2 об’єкти критичної інфраструктури. Та наразі 83 тисячам родин відновили електропостачання.

Вчора у Харкові відновили постачання електроенергії після ранкового обстрілу.

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