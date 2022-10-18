Понад 60% деокупованих територій Харківщини - зі світлом, - Синєгубов

Частково відновлено електропостачання в Ізюмі, Куп'янську, Балаклії, Вовчанську, Чугуєві та населених пунктах прилеглих громад.

У понад 60% звільнених від російських окупантів територіях Харківщини відновили електропостачання.

Про це повідомив керівник харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, частково відновлено електропостачання в Ізюмі, Куп'янську, Балаклії, Вовчанську, Чугуєві та населених пунктах прилеглих громад.

"Напередодні зими, там, де це можливо, відновлюємо і житловий фонд та готуємо інфраструктуру до холодів. Робимо усе можливе, щоб взимку мешканці Харківщини мали тепло, електрику, воду та газ", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, нині в Києві через російські обстріли було значно пошкоджено 2 об’єкти критичної інфраструктури. Та наразі 83 тисячам родин відновили електропостачання.

Вчора у Харкові відновили постачання електроенергії після ранкового обстрілу.