За словами глави Мінфіну, нині для нашої держави дуже важлива підтримка міжнародних партнерів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівником Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Карло Монтічеллі під час робочого візиту на Щорічні зустрічі МВФ та Світового банку.

Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

Марченко і Монтічеллі обговорили процедуру приєднання України до Банку розвитку Ради Європи.

За словами глави Мінфіну, нині для нашої держави дуже важлива підтримка міжнародних партнерів.

"Ми раді можливості приєднатися до Банку розвитку Ради Європи, враховуючи величезний досвід Банку в реалізації соціально важливих проектів", - додав Марченко.

Фото: Пресслужба Міністерства фінансів України

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко обраний головою Ради керівників Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Днями Україна отримала від Європейського інвестиційного банку 550 млн євро екстреної підтримки. Кошти будуть витрачені на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.