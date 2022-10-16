НАТО, Китай, Індія мають дати чіткий сигнал Росії не застосовувати ядерну зброю проти України, - Салліван

Також у США не роблять різницю між масштабами застосування такого виду зброї.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

Союзники з НАТО та інші відповідальні країни, зокрема, Китай та Індія, мають дати чіткий сигнал Росії не застосовувати ядерну зброю проти України.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

За словами Саллівана, цей сигнал має бути "дуже чіткий і рішучий".

Також у США не роблять різницю між масштабами застосування такого виду зброї - чи це буде невелика тактична зброя чи більша бомба. За словами радника Білого дому, таке розмежування проводити небезпечно.

"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні – це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося нарізати салямі", - сказав Салліван.

Нагадаємо, днями Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель наголосив: якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає потужну неядерну відповідь з боку Заходу, яка знищить російську армію.

Тим часом Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти Росії у випадку ядерного удару РФ по Україні.