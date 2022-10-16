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Настав час Україні отримати військову допомогу, - ізраїльський міністр відреагував на поставку ракет для РФ від Ірану

"Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті", - заявив Шай.

Настав час Україні отримати військову допомогу, - ізраїльський міністр відреагував на поставку ракет для РФ від Ірану
Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай
Фото: Facebook/Nachman Shai

В Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу.

Відповідну заяву оприлюднив міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай у своєму Тwitter.

Так міністр відреагував на поставку балістичних ракет для Росії від Ірану.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час і Україні отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - йдеться в дописі міністра.

Нагадаємо, Іран збирається передати Російській Федерації балістичні ракети класу "земля – земля". Такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

Тим часом військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136".

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