Настав час Україні отримати військову допомогу, - ізраїльський міністр відреагував на поставку ракет для РФ від Ірану

"Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті", - заявив Шай.

В Ізраїлі закликали надати Україні військову допомогу.

Відповідну заяву оприлюднив міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай у своєму Тwitter.

Так міністр відреагував на поставку балістичних ракет для Росії від Ірану.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час і Україні отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - йдеться в дописі міністра.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Нагадаємо, Іран збирається передати Російській Федерації балістичні ракети класу "земля – земля". Такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав, повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

Тим часом військові завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе "Shahed-136".