Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань

На Херсонському напрямку окупанти тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНІАН.

"Вчора в окупантів почалася паніка. Наші Збройні сили в районі Берислава якраз почали робити чергове просмаження окупантам, і це такий, знаєте, початок завершення контрнаступальних дій. Тому що Берислав і Веселе - стратегічні цілі. Наші ЗСУ знищили дві системи ППО в Бериславському районі, в Каховському. І відпрацювали дуже чітко авіацією. У колаборанта Стремоусова почалася паніка", - зазначив Хлань.

Також він пояснив, що буде далі, коли ЗСУ виб'ють окупантів з Берислава. Як зазначив Хлань, окупанти вже розуміють, що не зможуть втриматися. Поки що вони можуть пересуватися по декількох мостах, які вони зробили на дамбі Каховської ГЕС, проте ЗСУ вже контролюють їх вогнем.

Коли захисники України візьмуть під контроль Берислав і Каховську ГЕС, то аж до Дар'ївки вони зможуть зачистити територію від окупантів, зазначив Хлань. А за Дар'ївкою в 20 кілометрах розташований Херсон.

"Тобто виходить, що Херсон вже буде в кільці 20-кілометрової дії. І по напрямку від Таврійського і Потьомкіного теж. Залишиться тільки Миколаївський напрямок, але ми там на підступах", - додав Хлань.

Нагадаємо, що у Скадовському районі, Чорнобаївці та Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини зафіксовані викрадення людей представниками силових структур РФ, також надходять повідомлення про мародерство.