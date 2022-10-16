Кожен хід росіян погіршує ситуацію для них, - Данілов

За його даними, путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 тис. росіян.

Війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу: кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Facebook.

Секретар РНБО наводить на підтримку цієї тези 5 аргументів.

За його даними, путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 000 росіян і стала потужним фактором політичної дестабілізації в РФ.

По-друге, спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу навколо підтримки України і засудження Росії.

Путінський ядерний шантаж означає повне перезавантаження і модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді. Він же створює для Росії загрозу втрати впливових партнерів — Індії та Китаю.

Ракетні удари загарбників по столиці, містах України та критичній інфраструктурі спричинили прискорення прийняття союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ПВО, створення потужної системи повітряного захисту.

"І найголовніше - агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду".

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав Кримський міст "самобудом" і зазначив, що згідно з українським законом, цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок.