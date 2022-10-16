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Українці без документів можуть повернутися до України, - ДПСУ

Але потрібна перевірка для того, щоб встановити особу.

Українці без документів можуть повернутися до України, - ДПСУ

Українці без документів зможуть заїхати на територію України, але це потребуватиме більше часу на кордоні, ніж зазвичай.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Тим українцям, у яких немає документів і все ж вони прибудуть на українську ділянку кордону, прикордонники забезпечать їх оформлення. Єдине - це може трохи довше за часом тривати, тому що необхідна перевірка для того, щоб встановити особу, і надалі вони будуть пропущені на територію України", - сказав він.

Демченко підкреслив, що якщо українці знаходяться в країнах, де вони можуть звернутися в дипломатичні установи та зробити собі посвідчення особи на повернення в Україну, то краще це зробити.

Нагадаємо, що з-за кордону протягом минулої доби прибули 38 тисяч людей, із них 34 тисячі – громадяни України.

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