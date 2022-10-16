Українці без документів можуть повернутися до України, - ДПСУ

Але потрібна перевірка для того, щоб встановити особу.

Українці без документів зможуть заїхати на територію України, але це потребуватиме більше часу на кордоні, ніж зазвичай.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Тим українцям, у яких немає документів і все ж вони прибудуть на українську ділянку кордону, прикордонники забезпечать їх оформлення. Єдине - це може трохи довше за часом тривати, тому що необхідна перевірка для того, щоб встановити особу, і надалі вони будуть пропущені на територію України", - сказав він.

Демченко підкреслив, що якщо українці знаходяться в країнах, де вони можуть звернутися в дипломатичні установи та зробити собі посвідчення особи на повернення в Україну, то краще це зробити.

Нагадаємо, що з-за кордону протягом минулої доби прибули 38 тисяч людей, із них 34 тисячі – громадяни України.