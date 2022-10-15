У Білорусь прибули російські військові з нового "регіонального угруповання"

Їх планують відправити у прикордонні райони.

На територію Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими, що входять до складу так званого регіонального угрупування військ.

Про це повідомила у Телеграм прес-служба міноборони Білорусі.

"Рішення про створення регіонального угрупування військ прийняте і реалізується виключно в інтересах посилення охорони державного кордону Союзної держави на території Білорусі і продиктоване безперервною активністю в прикордонних з нами районах", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії.

10 жовтня стало відомо, що Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання “спільного регіонального угруповання військ”.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" (G7) розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі.

13 жовтня стало відомо, що на білоруські полігони звозять російських військових. На станції “Ільїно” у Нижньогородській області РФ завершують формувати ешелони.

13 жовтня у Білорусі було запроваджено режим контртерористичної операції.