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У Києві на 16 автобусних маршрутах вже можна платити банківською карткою

Упродовж двох-трьох тижнів нова система працюватиме на всіх маршрутах. 

У Києві на 16 автобусних маршрутах вже можна платити банківською карткою
Фото: КМДА

З 15 жовтня в наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це у Телеграм написав мер Києва Віталій Кличко. 

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. 

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і Карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114. 

Упродовж двох-трьох наступних тижнів нова система працюватиме на всіх маршрутах комунального громадського транспорту.

Нагадаємо, що у Києві громадський транспорт і надалі зупинятиметься під час повітряної тривоги. 

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