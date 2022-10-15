У Києві на 16 автобусних маршрутах вже можна платити банківською карткою

Упродовж двох-трьох тижнів нова система працюватиме на всіх маршрутах.

З 15 жовтня в наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це у Телеграм написав мер Києва Віталій Кличко.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком Київ Цифровий, і Карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Упродовж двох-трьох наступних тижнів нова система працюватиме на всіх маршрутах комунального громадського транспорту.

Нагадаємо, що у Києві громадський транспорт і надалі зупинятиметься під час повітряної тривоги.