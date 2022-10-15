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Українці надіслалали в чатбот "єВорог" близько 5 тисяч заявок про колаборантів

Наразі інформацію вже перевіряє СБУ.

Українці надіслалали в чатбот "єВорог" близько 5 тисяч заявок про колаборантів
Фото: скріншот відео

До чатботу "єВорог" надійшли 4782 заявки про підозру людей у колабораціонізмі, інформацію вже перевіряє Служба безпеки України.

Про це повідомило  Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

"Державні зрадники перебувають не лише на окупованих територіях країни, а й на підконтрольних нашій державі. Вони всіляко допомагають ворогу нищити наші домівки, корегують вогонь, організовують референдуми, зливають дані, допомагають окупантам та агітують українців підтримувати путіна", - ідеться в повідомленні.

У Мінцифри закликають українців повідомляти в чатбот про факти, що підтверджують те, що родичі, друзі, знайомі стають на бік ворога.

Для прикладу наводиться скріншот заявки про зрадника, що коригував вогонь росіян в одному із захоплених міст.

“Надсилайте фото чи відео підтвердження або описуйте текстом, чому цю людину ви вважаєте колабораціоністом. Не забувайте видаляти всі кадри з телефона та листування з єВорогом”, - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог.  За його допомогою можна відправити точну геолокацію розташування чи інформацію про пересування російської техніки або загарбників. Усі дані щодо ворога, в разі їх достовірності, передають Збройним силам України.

Також у чатботі є можливість повідомляти про вибухонебезпечні предмети.

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