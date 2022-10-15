​Уночі та вранці ворог обстрілював Запоріжжя ракетами С-300 та дронами-камікадзе (оновлено)

Уночі та вранці суботи російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а також обстріляли ракетами С-300.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Вночі - чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С300. Ворог продовжує системний терор нашої області. Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в м. Запоріжжя руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає", - написав він.

Вранці окупанти поцілили 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Окупант має на меті лише одне - знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному. Ми вистоїмо та переможемо", - наголосив голова ОВА.

Оновлено. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів про наслідки атаки. Так, за його словами, були влучання в об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнування.

"Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку. Комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів. Дякувати Богу, постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, раніше Старух повідомив, що за два тижні у Запоріжжі та області ворожими ракетами було вбито понад 70 людей.