Згвалтування та сексуальне насильство - це "воєнна стратегія" Росії в Україні, - представниця ООН

Жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але росіяни також гвалтують чоловіків та хлопчиків.

Згвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військові Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ.

Про це в інтерв'ю агенції AFP заявила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен, передає "Голос Америки".

За її словами, у росіян це - "навмисна тактика з дегуманізації жертв", що використовується як інструмент зброї під час війни.

"Коли жінок утримують цілими днями і гвалтують, коли починають гвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це - явно воєнна стратегія", - сказала представниця ООН.

"І коли жертви розповідають, що було сказано (окупантами) під час згвалтування, це - явно навмисна тактика дегуманізації жертви", - додала Паттен.

За її словами, згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства складає від 4 до 82 років. Жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але росіяни також гвалтують чоловіків та хлопчиків.

Нагадаємо, в Україні відкрили десятки проваджень щодо сексуальних злочинів російських військових.

Наприкінці вересня в ООН оприлюднили звіт, у якому було підтверджено "понад сотні випадків" згвалтувань або сексуальних насильств із початку повномасштабного російського вторгнення. Європейський союз також продовжує отримувати інформацію про те, що російські війська використовують сексуальне насильство як зброю війни.

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголошував, що про сексуальні злочини росіян має дізнатися світ, вони не мають залишитися безкарними.