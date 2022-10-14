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​Нідерланди виділять Україні додатково 70 млн євро допомоги на зиму

Будинки, водопровід і системи опалення потребують термінового ремонту.

​Нідерланди виділять Україні додатково 70 млн євро допомоги на зиму
Фото: EPA/UPG

Нідерланди додатково виділять Україні 70 млн євро для ремонту комунальної інфраструктури напередодні зими.

Про це повідомила міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Нідердандів Лісьє Шрайнемахер, передає "Інтерфакс-Україна".

"З наближенням зими проблеми для українців лише посилюються. Будинки, водопровід і системи опалення потребують термінового ремонту. Оголосила Світовому банку, що я вже виділяю 70 млн євро від імені Нідерландів, спеціально для цієї зими", - написала вона у твіттері.

Раніше Нідерланди взяли зобов'язання щодо виділення для фінансування бюджетного дефіциту України 310 млн євро, з яких уже надано 106 млн, зокрема 21 млн - як гранти.

Нагадаємо, Україна також отримає від Нідерландів ракети для ППО на 15 млн євро.

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