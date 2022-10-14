​Нідерланди виділять Україні додатково 70 млн євро допомоги на зиму

Нідерланди додатково виділять Україні 70 млн євро для ремонту комунальної інфраструктури напередодні зими.

Про це повідомила міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Нідердандів Лісьє Шрайнемахер, передає "Інтерфакс-Україна".

"З наближенням зими проблеми для українців лише посилюються. Будинки, водопровід і системи опалення потребують термінового ремонту. Оголосила Світовому банку, що я вже виділяю 70 млн євро від імені Нідерландів, спеціально для цієї зими", - написала вона у твіттері.

Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd dat ik namens NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, speciaal voor deze winter. pic.twitter.com/zyML0MQJBW — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) October 12, 2022

Раніше Нідерланди взяли зобов'язання щодо виділення для фінансування бюджетного дефіциту України 310 млн євро, з яких уже надано 106 млн, зокрема 21 млн - як гранти.

Нагадаємо, Україна також отримає від Нідерландів ракети для ППО на 15 млн євро.