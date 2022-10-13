Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
ГоловнаСвіт

Україна отримає від Іспанії 4 системи ППО Hawk, а від НАТО - засоби для боротьби з безпілотниками

Союзники в альянсі надають нашій державі передові системи, зокрема, числі артилерію, засоби ППО та бронетехніку.

Україна отримає від Іспанії 4 системи ППО Hawk, а від НАТО - засоби для боротьби з безпілотниками
Фото: Facebook/Ministerio de Defensa España

Іспанія хоче виділити для України чотири системи протиповітряної оборони Hawk, повідомляє "Європейська правда".

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзники в альянсі надають нашій державі передові системи, зокрема, числі артилерію, засоби ППО та бронетехніку.

"Я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України - на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку", - сказав Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони альянсу.

Він додав, що Україна також отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак окупантів на цивільну інфраструктуру.

Тим часом міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес пропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових. Мова йшла і про двосторонній формат, і про місію ЄС, над якою розпочинається робота зі створення. Українські бійці мали проходити навчання в Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.

Нагадаємо, Великобританія надасть Україні ракети для систем NASAMS, які можуть збивати крилаті ракети ворога.

А Німеччина надала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також